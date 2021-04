Prosegue incessante l’attività della Consob nel contrasto delle truffe finanziarie, con l’ultimo blocco di 5 siti web abusivi realizzato pochi giorni fa. Con questo intervento sale a 405 il numero di portali illegali scoperti e fermati, piattaforme web gestite da operatori non autorizzati a fornire servizi finanziari, per i quali l’Autorità italiana ha richiesto l’oscuramento da parte dei provider di connessioni internet.

Dall’inizio della pandemia di Covid-19 le segnalazioni di frodi e raggiri sono aumentate in modo considerevole, un fenomeno che desta preoccupazione e richiama l’attenzione nei confronti del buon senso, per proteggere i propri risparmi dalle azioni disoneste delle organizzazioni criminali. Per gli esperti del sito Tradingonline.com, uno dei metodi più utilizzati ultimamente sono le chiamate di trading, telefonate realizzate ai danni di ignari cittadini per invogliarli a investire in modo disonesto.

Come fermare le telefonate spam dei truffatori finanziari

Oggi tutti i cellulari Android e iOS dispongono di funzionalità per il blocco delle chiamate in entrata, al fine di evitare le telefonate spam di truffatori e persone inopportune. Inoltre, si possono usare anche apposite app, con le quali filtrare tutte le chiamate anonime in ingresso, per difendersi contro l’uso di centralini telefonici automatizzati. Con gli smartphone Android basta selezionare il numero in questione, toccare sui tre puntini e inserire il contatto nella lista nera.

Dall’iPhone della Apple bisogna toccare la lettera “i” accanto al numero indesiderato, per poi attivare la funzione Blocca contatto, mentre con l’app Messaggi si possono fermare anche SMS inviati dall’operatore abusivo. Alcune app disponibili per Android e iOS offrono funzionalità ancora più avanzate, ad esempio per bloccare tutti i numeri anonimi, un’opzione da considerare qualora l’insistenza delle chiamate dovesse essere elevata.

Frodi finanziarie: truffe telefoniche ma non solo

Secondo le informazioni contenute qui, proposte dai professionisti di Tradingonline.com, le truffe telefoniche non sono purtroppo l’unico metodo utilizzato dagli operatori finanziari illegali. Spesso la frode viene effettuata attraverso siti web falsi, creati ad hoc per confondere le persone poco esperte, con l’obiettivo di attirare il maggior numero di investitori e incentivarli a depositare dei soldi con la promessa di guadagni facili.

In genere, dopo alcune settimane o qualche mese il portale sparisce, lasciando gli ignari risparmiatori senza notizie e ovviamente causando la perdita di tutti i soldi versati sul conto del falso intermediario finanziario. Per acquisire fondi i truffatori possono utilizzare le chiamate di trading online, oppure muoversi sui social attraverso falsi influencer e pseudo maghi della finanza, con account fasulli creati per ingannare le persone.

Per proteggersi contro queste frodi finanziarie bisogna effettuare sempre alcune verifiche importanti, ad esempio controllando le licenze dell’operatore nelle banche dati della Consob o delle altre autorità europee. Inoltre, si devono cercare informazioni sull’intermediario, per scoprire se esistono segnalazioni negative nei suoi confronti. Un segnale di allarme è la richiesta di depositi appena tramite bonifici bancari, con il rifiuto dell’uso delle carte di credito, un atteggiamento che deve allertare sul rischio di una truffa.

Lo stesso avviene in assenza di un conto demo, uno strumento che richiede tempo affinché l’investitore possa fare pratica, mentre i truffatori cercano di invogliare le persone a investire subito con soldi reali, in quanto al massimo dopo pochi mesi devono scomparire. Anche un comportamento aggressivo può evidenziare la presenza di un illecito, infatti i broker autorizzati non chiamano gli utenti né inviano messaggi a tutte le ore per incitare a investire, mentre un imbroglione sarà invece molto insistente e prometterà alti rendimenti per chi investe subito.

Come approcciarsi agli investimenti online nel modo giusto

Per cominciare a fare trading online è necessario evitare le truffe finanziarie, scegliendo con molta attenzione i professionisti ai quali affidarsi per ottenere informazioni di qualità. I siti autorevoli permettono di aumentare le proprie conoscenze, mettendo a disposizione contenuti realmente utili per migliorare l’educazione finanziaria. Allo stesso tempo, offrono consigli importanti sugli operatori legali e affidabili, mettendo in guardia contro intermediari sospetti e non professionali.

In Italia una proposta valida è senz’altro quella del team di esperti di Tradingonline.com, portale specializzato attivo dal 2004 dove trovare guide, recensioni e tantissimi contenuti di valore per investire online in modo consapevole. Con il supporto di professionisti competenti è possibile ridurre il rischio di finire nelle mani di truffatori senza scrupoli, seguendo invece un percorso di crescita adeguato per imparare come investire in maniera professionale ed efficiente.