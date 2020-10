Si era scontrato con un avversario durante l’incontro di prima categoria di calcio tra la sua squadra, la Virtus San Michele e Donato Calcio, e il Priverno.

Per portarlo in ospedale era arrivata anche l’eliambulanza. Dopo giorni difficili, però, le condizioni di Antonio Salvati, il sedicenne portiere borghigiano, sono via via migliorate tanto che, domenica scorsa, è anche tornato a disposizione di mister Parisi sedendosi in panchina.

Un ritorno festeggiato da tutti i compagni di squadra che hanno voluto fare un dono speciale ad Antonio: capitan Martellacci e compagni, infatti, hanno recapitato maglia, con dedica, e guanti di Mattia Perin. Il portiere di Latina, capitano del Genoa, ha voluto far sentire la propria vicinanza la giovanissimo collega che, molto emozionato da tante attenzioni, ha sicuramente gradito.

Sapere che il ragazzo sta bene, dopo aver visionato le immagini dello scontro (che vi riportiamo in basso) è sicuramente la più bella delle notizie.