Una vera e propria classifica che, però, non fotografa in maniera esatta meriti e demeriti, ma fa un consuntivo di quanto fatto, in questo caso nell’anno 2019.

E’ la graduatoria, che vedete riportata anche in pagina, che mette in fila i comuni della provincia di Latina in base a quanto speso per l’istruzione.

Significativa, come dicevamo, ma che non fotografa esattamente la situazione. Facciamo un esempio: se un comune, magari piccolo, riceve una grossa somma per il rifacimento di una scuola che cade a pezzi nell’anno di riferimento, risulterà una spesa pro capite molto alta, che non è necessariamente una cosa virtuosa, visto che c’era una scuola che cadeva a pezzi.

Questo per dire che questi dati non sono da prendere come oro colato, ma va fatto sopra un ragionamento a seconda delle varie situazioni.

Altro esempio: il primo posto di Pontinia. Un primato dovuto al fatto che il comune ha agito in maniera virtuosa spendendo una cifra considerevole per dotare ogni plesso scolastico delle necessarie certificazioni per la sicurezza e l’efficienza, che mancano nella maggioranza delle scuole provinciali.

Proprio per questo il sindaco, Carlo Medici, ha voluto precisare che: “La scuola è sempre stata una priorità per me, così come la sicurezza delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Investire su di loro vuol dire investire sul futuro di tutti noi e su quello della nostra comunità. Sono orgoglioso di guidare una delle pochissime amministrazioni che può vantare un simile risultato: non era mai successo prima che tutte le scuole del nostro Comune fossero a norma, efficienti e soprattutto sicure per gli studenti che vi si recano!”