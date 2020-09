Ha lottato per una settimana Giuseppe Zaccariello, lo sfortunato motociclista coinvolto in un terribile incidente stradale lo scorso 27 agosto.

E’ morto al Santa Maria Goretti dove era ricoverato nel reparto di rianimazione.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 16, in via Acque Alte, di fronte al supermercato EmmePiù.

Il primo Maresciallo dell’aeronautica, alla guida del proprio scooter, procedeva da Borgo Piave, dove lavorava alla 4° Brigata telecomunicazioni e sistemi per la difesa, e procedeva verso casa, a Borgo Podgora.

In quel momento, una donna di 50 anni, alla guida di una utilitaria, che procedeva in direzione opposta, stava facendo la manovra per immettersi nel parcheggio del supermercato.

Dai rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, l’uomo procedeva a velocità sostenuta. Avrebbe anche frenato cercando di evitare l’impatto, ma ha perso il controllo del mezzo finendo con l’urtare il resto dell’automobile, che quindi aveva quasi ultimato la sua manovra.

Le condizioni del Primo Maresciallo, questo il suo grado nei ranghi dell’aeronautica, sono apparse subito molto gravi. Da qui il ricovero presso il Santa Maria Goretti di Latina .