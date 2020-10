Il comune di Sabaudia ha un nuovo comandante della polizia locale. Il sindaco Giada Gervasi ha infatti conferito l’incarico al dottor Leonardo Rognoni.

In servizio presso il Comune di San Felice Circeo, per averlo l’amministrazione comunale ha attuato lo strumento giuridico dello “scavalco condiviso”. Significa che il comandante rivestirà il ruolo in entrambi i comuni pontini.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale do il benvenuto al Dottor Rognoni e rivolgo a lui i miei migliori auguri per un sereno e proficuo lavoro presso il Comando di Polizia Locale di Sabaudia, affinché la sua permanenza presso l’Ente possa contribuire a rendere sempre più efficiente e alla portata di tutti la macchina amministrativa, ma soprattutto proseguire l’obiettivo fondamentale di monitoraggio e sicurezza del territorio”, commenta il Sindaco.