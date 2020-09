Si chiamava Giuseppe Testa e lavorava come tecnico informatico presso la Casa del sole di Formia.

E’ lui l’uomo deceduto ieri in un incidente stradale sull’Appia, vicino alla stazione ferroviaria di Itri.

46 anni, Testa era in moto col nipote, Francesco, anche lui rimasto ferito nello scontro, fortunatamente in maniera non grave.

I due, in sella ad uno scooter, stavano raggiungendo il fratello di Giuseppe, padre di Francesco, quando sono stati tamponati da un’auto, una Citroen C3, guidata da un uomo di Formia di 54 anni.

Per Giuseppe Testa, nonostante gli immediati soccorsi del 118, non c’è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo l’impatto. Come detto, il nipote è stato trasferito al San Camillo di Roma, in condizioni non preoccupanti. Sotto choc, una volta resosi conto di quanto accaduto, il guidatore dell’auto.

Sul posto, tristemente famoso per altri tragici eventi, oltre ai soccorsi, anche le forze dell’ordine, che hanno dovuto faticare per riportare alla normalità la circolazione stradale.