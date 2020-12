Iniziano ad emergere alcuni particolari in merito alla persona, investita mortalmente questa mattina su via Pontina.

Sarebbe Christian Ricci, un uomo di 40 anni, residente a Cisterna di Latina, investito questa mattina poco dopo le 5 e mezzo all’altezza di Pomezia.

La dinamica dell’incidente, purtroppo, sarebbe già abbastanza chiara. L’uomo, fermo sulla corsia di destra per un guasto all’auto, sarebbe ingenuamente sceso per controllare cosa non funzionava. Impossibile evitarlo per chi sopraggiungeva.

A richiedere l’intervento dei soccorsi sarebbe stato lo stesso automobilista che ha investito ed ucciso il 40enne. Giunti sul posto, gli ambulanzieri hanno provato a rianimare la persona, ma senza successo.

Inutile sottolineare che per ore, questa mattina, la Pontina è praticamente rimasta impraticabile. Poi, grazie al lavoro degli uomini dell’Anas, la carreggiata è stata riaperte.