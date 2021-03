Secondo la rivista ‘Art Now‘ l’artista dell’anno è Rossana Polidoro.

Un riconoscimento importante per la poliedrica 44enne di Castelforte: una sua opera, già pubblicata sulla rivista specialistica nel mese di dicembre, sarà in esposizione a Parigi dal 5 al 7 maggio per il premio “Paris Art Expo”.

Tra l’altro, nel numero di febbraio della prestigiosa rivista, c’è un’ampia intervista all’artista pontina, che oltre a dipingere scrive anche poesie e si è aggiudicata diversi premi.

“Sono entrata nel meraviglioso mondo dell’arte da poco più di un anno – dichiara Rossana Polidoro – e in questo piccolo periodo ho avuto già grandi soddisfazioni. Ho creato una pagina Facebook dove espongo i miei dipinti. Si chiama ‘L’arteficio di Lelly’, in memoria di mia figlia Eliana morta a soli due anni. Questa pagina allo stato attuale conta più di 5000 follower e grazie alla quale ho venduto molti quadri, sette solo nelle due ultime settimane. Dipingere è come una terapia, mi aiuta a dimenticare, mi aiuta a creare un mondo parallelo dove il tempo non esiste, il dolore non esiste, una dimensione privata, solo mia”.

Di lei la rivista scrive: “Rossana Polidoro si cimenta in ritratti intensi nei quali inquadra scorci di vita e sentimenti, riproducendoli con preciso intento realistico e con una particolare attenzione alle vibrazioni cromatiche. L’Artista calibra il tratto, alternando delicatezza e intensità, assegnando alla luce lo stesso ruolo fondante che appartiene alla pittura figurativa”.