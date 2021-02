Si chiamava Antonio Cerchia, e aveva 61 anni l’uomo morto ieri pomeriggio in spiaggia a Sabaudia.

Un malore ha stroncato l’uomo, residente a Nettuno, e nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per lui non c’è stato niente da fare.

L’uomo si trovava nella zona della Bufalara e stava raccogliendo telline in acqua quando ad un tratto si è accasciato. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza che però è tornata indietro vuota. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti e svolto le prime indagini sulla vicenda.

La sua presenza in spiaggia era normale, visto che spesso si recava in quel tratto di mare per pescare le telline. L’ipotesi è che abbia avuto un infarto, ed il fatto che fosse in acqua avrebbe reso la cosa definitiva, purtroppo.