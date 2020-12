Un’ascesa che si consolida passo passo quella del leader della Lega, Claudio Durigon.

L’ex sottosegretario, di recente e come anticipato da latinaquotidiano.it, è ora il reggente del partito nel Lazio. Un ruolo conquistato senza corse in avanti ma nel rispetto dei tempi che lo hanno visto crescere e affermarsi, anche nell’apprezzamento generale, quale riferimento del Carroccio ben oltre i confini della provincia di latina.

In queste ore Durigon sta procedendo a scegliere la squadra che lo affiancherà nel percorso di rinnovamento e consolidamento del partito.

In queste ore ha ufficializzato la nomina del notaio Alfredo Maria Becchetti quale nuovo responsabile della Lega di Roma‘.

”Il partito si apre alla società civile – spiega Durigon – grazie alla strada tracciata da Matteo Salvini. Il nuovo responsabile della Lega, sostenuto e stimato dalle categorie professionali romane, è un attento conoscitore anche della pubblica amministrazione, infatti sono note le sue professionalità sulla semplificazione amministrativa. Farà certamente un ottimo lavoro insieme alla squadra capitolina della Lega non solo per le imminenti comunali, ma soprattutto per il presente e il futuro di Roma, che merita di essere amministrata con consapevolezza al fine di tornare ad essere Capitale”.

All’orizzonte ci sono scelte importanti, per altrettante sfide, che passano per le amministrative che nel 2021 si svolgeranno a Roma e a Latina.

Sul tavolo nazionale Durigon giocherà in prima linea impostando ogni passo sul percorso della lungimiranza considerato che la madre di tutte le battaglie era e resta, comunque, la Regione Lazio.

Dalle decisioni che saranno assunte, in termini di candidati sindaci ma anche di candidati che comporranno le liste, nonchè dall’esito delle elezioni dipenderà il futuro.

Il nome di Claudio Durigon, infatti, è tra i più accreditati da tempo quale possibile candidato alla presidenza della Regione Lazio. Ma in previsione ci sono anche le elezioni politiche e un ritorno al Governo dell’Italia potrebbe implicare un cambio di rotta.

Oggi siamo nel campo delle ipotesi, molte delle quali saranno sciolte proprio nei primi mesi del 2021 quando la linea della Lega ma anche del centrodestra potrebbe definirsi in modo più chiaro.

Intanto le parole d’ordine restano rinnovamento e radicamento. Capacità, determinazione e competenza faranno il resto.