Due persone decedute allo Spallanzani nell’arco di poche di ore.

Si tratta della donna che per prima è risultata positiva al Covid-19 in provincia di Latina. Aveva 54 anni.

Residente a Cremona, due settimane fa si era recata a Minturno per fare visita ad alcuni parenti e, accusando sintomi influenzali, raggiunse il pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia.

Sottoposta al tampone, la paziente risultò positiva al Coronavirus e trasferita di urgenza a Roma.

Decine di persone, tra familiari e personale sanitario, vennero poste di conseguenza in isolamento per avere avuto contatti con la donna contagiata.

Le condizioni della 54enne, affetta anche da altre patologie, durante i giorni di ricovero si sono aggravate fino al decesso.

Purtroppo, sempre ieri è morto, allo Spallanzani l’uomo di 63 anni, di Sermoneta affetto da Covid-19.

“Ieri mio zio di 63 anni, dopo un’agonia di 5 giorni, è deceduto a causa del Coronavirus. E’ morto solo allo Spallanzani. Nessuno – spiega la nipote in un post su Facebook – dei suoi cari ha potuto salutarlo. Non potrà nemmeno avere un funerale. La moglie e le figlie poiché in isolamento, potranno ricevere la salma solo venerdì prossimo. Mi rivolgo a tutte quelle persone superficiali che vedo beatamente correre e chiacchierare lungo via Monticchio. Di questo virus si muore! E non pensate che tanto toccherà a qualcun altro. non è così. Sono completamente schifata – conclude – dalla vostra superficialità”.