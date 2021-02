Due ventenni, uno di Fondi e l’altro di Gaeta, sono stati ‘beccati’, ieri sera, fuori dal proprio domicilio nonostante stessero scontando una pena agli arresti domiciliari.

Il primo è stato arrestato dai militari di Fondi, in quanto trovato al di furi del proprio domicilio. Rinchiuso in camera di sicurezza, è in attesa del rito per direttissima.

Il secondo, a Gaeta, è stato invece denunciato dai carabinieri della tenenza di Formia perchè si era “allontanato dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione assentandosi per quasi due ore”.