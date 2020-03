Il Covid 19 continua ad ampliarsi a macchia d’olio in provincia di Latina arrivando a toccare, ad uno ad uno, i Comuni pontini.

Due casi positivi sono stati riscontrati anche a Bassiano. A darne la comunicazione ufficiale è stato proprio il sindaco, Domenico Guidi.

“Si informa la popolazione che a Bassiano sono state trovate due persone positive al Coronavirus e che per questo motivo si invitano tutti i cittadini a restare chiusi in casa e uscire solo per necessità e motivi di salute. In caso di uscita indossare mascherina e guanti oppure mantenere le distanze di sicurezza tra una persona e l’altra per evitare il rischio di infettarsi e andare incontro a complicanze anche gravi fino alla morte”.

Attuare tutte le misure previste per contenere il contagio era e resta l’unico modo per gestire l’emergenza.

“Con questo virus non si scherza, si diffonde rapidissimamente (visto quello che è successo nei conventi delle suore a causa di una loro con sorella rientrata dal Nord) e non si sa – conclude Guidi – chi sarà colpito in forma lieve o gravissima”.