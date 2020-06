Una visione completa dello sviluppo della provincia di Latina che tenga in considerazione le esigenze effettive e sia in grado di rispondere per priorità.

E’ questo in estrema sintesi il messaggio che Federlazio Latina intende sottolineare a margine della diffusione di due notizie importanti per la sanità in articolare dl territorio pontino.

E’ di queste ore, infatti, la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio, del piano di edilizia sanitaria che prevede la realizzazione dell nuovo ospedale di Latina e del nuovo ospedale del Golfo.

“Si rileva – spiega Claudio Malagola, direttore di Federlazio Latina – che lo stanziamento è decisamente corposo. 300 milioni per Latina e 85 milioni per il Golfo. Un passo avanti che può far ben sperare per un rilancio della nostra provincia. Questa notizia non può, però, non riportare all’annosa questione della realizzazione dell’autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna Valmontone ormai ad un passo dalla realizzazione o dalla definitiva presa d’atto che è un opera che non vedremo mai, pur essendo unanime il pensiero che trattasi di infrastruttura indispensabile”.

Proprio in queste ore al Cipe si starebbe svolgendo la riunione per valutare la possibilità di rinnovare la dichiarazione di strategicità dell’opera.

“Tutti questi ambiziosi e necessari progetti, che riconsegnerebbero dignità economica al territorio pontino, hanno bisogno di entrare nella fase operativa in tempi e con velocità che devono essere congruenti con quelli della crisi che stiamo attraversando. Bisogna quindi aprire da subito i cantieri e, per le opere della nuova autostrada e della bretella, i cui giorni utili a disposizione sono ormai una manciata, bisogna – spiega – tener ben presente che si corre il serio rischio di non far partire mai più l’opera e questo sarebbe un duro colpo per lo sviluppo dell’economia della nostra provincia”.

Insomma gli interventi a macchia di leopardo così come quelli estrapolati da un progetto generale di rilancio sarebbero solo delle gocce nel mare.

“Federlazio terrà alta l’attenzione sullo stato di avanzamento dell’iter burocratico al fine di non perdere un’altra occasione di sviluppo. In un momento in cui siamo stretti nei tempi ed abbiamo estremo bisogno di riavviare l’economia, dobbiamo – conclude Malagola – far fronte comune per veder aprire i cantieri. Se ne parla da troppo tempo, ora è veramente necessario passare ai fatti ”