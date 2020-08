Nuovo bollettino della Asl di Latina sul situazione della pandemia da coronavirus. Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi, trattati a domicilio, entrambi residenti nel capoluogo. Sale così a 615 il numero delle persone contagiate in provincia di Latina. Stabile, fortunatamente, il numero dei deceduti, 37, mentre sono 517 i guariti. 51, quindi, le persone ancora in cura di cui 23 a domicilio. Intanto dalla Asl fanno sapere che oggi è stato attivato, presso il Padiglione Porfiri (Ospedale S.M. Goretti di Latina), con ingresso su viale Michelangelo, il drive in per l’effettuazione dei tamponi naso-faringei alle persone che hanno avuto contatti con i positivi del focolaio Sabaudia – Latina (movida) e che sono stati contattati dal Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL di Latina. Le altre persone saranno programmate in altra data; chi non l’avesse ancora fatto, è invitato a chiamare il numero verde emergenza Covid 800.118.800.