Due milioni di euro per la sistemazione del Molo Santa Maria. Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale di Gaeta.

La cifra verrà spesa per il restyling della passeggiata sul lungomare Caboto, con il completamento della pista ciclopedonale. Nello specifico si andrà a migliorare l’aspetto del lungomare e del molo attraverso la sistemazione della passeggiata lungo via Bausan; la sistemazione dell’attuale area a parcheggio; la riqualificazione della banchina antistante Piazzale Caboto.

Grande soddisfazione nelle parole del sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano: “Ho sempre immaginato la crescita del territorio come la composizione di un grande puzzle dove tutti i settori sono importanti e l’uno è legato all’altro”.

Per il primo cittadino: “La riqualificazione urbana della nostra bellissima città è sicuramente un tassello fondamentale ed attraverso i numerosi progetti messi in campo dall’amministrazione su tutto il territorio comunale, abbiamo puntato a rendere Gaeta una città più moderna ed accogliente”.

Riqualificazione, quindi, ma senza far perdere ai luoghi la propria identità: “Un intervento nel cuore del nostro centro storico recentemente riconosciuto come “Borgo più bello d’Italia. Interveniamo con un progetto, in piena sintonia con le più moderne ed avanzate direttive in misura di salvaguardia del contesto paesaggistico, perseguendo una filosofia di minimizzazione dell’impatto ambientale”.