Due giocatori positivi al Covid 19. Questo il responso arrivato oggi al Latina Calcio 1932 dopo i controlli effettuati ieri al gruppo squadra da parte della Federlab, la società incaricata dalla LND di eseguire i tamponi per effetto del nuovo protocollo in vigore da questa settimana.

Il risultato di sospetta positività era già noto nelle tarda mattinata di ieri, ma dopo il test antigenico svolto a tutto il gruppo squadra i due sospetti positivi sono stati sottoposti al tampone molecolare per una conferma del dato emerso.

Stamattina il responso: positivi al covid19 anche se non hanno e non manifestano sintomi.

Per loro è scattata immediatamente la quarantena, mentre il restante gruppo sarà disponibile per mister Scudieri per la partita in programma oggi contro il Savoia 1908.