Denuncia per possesso di sostanza stupefacente e porto abusivo di oggetti atti ad offendere contro un uomo, fermato ieri durante un normale controllo in via Regione Veneto a Latina.

L’intervento degli uomini della sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latina, ha permesso di denunciare N.D. classe 1978, residente a Latina, incensurato.

Fermato per un controllo, a bordo della sua automobile veniva rinvenuta, nel portabagagli, una mazza da baseball di 53 cm. Insospettiti, i militari procedevano alla perquisizione dell’uomo, rinvenendo 0.43 grammi di Marijuana.

Una circostanza che spostava l’attenzione dei carabinieri all’abitazione del 42enne, nella quale rinvenivano due bustine contenenti la stessa sostanza del peso di 4.30 grammi.

Lo stupefacente rinvenuto e la mazza da baseball venivano posti sotto sequestro.