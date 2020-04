E’ durata pochissimo la ricerca del giovane di 26 anni ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La polizia di Gaeta, infatti, questa mattina ha dato esecuzione, a Formia, all’ordinanza di custodia cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di uscire dal domicilio nelle ore serali e notturne, nei confronti di un’altra persona nell’ambito dell‘operazione Game Over.

Il 26enne si era rifugiato in una casa dello stesso quartiere proprio per sottrarsi al provvedimento cautelare, ma l’escamotage non è sfuggito agli agenti della squadra anticrimine, che dopo un lungo appostamento sono riusciti a bloccarlo in strada.

E’ ritenuto, dagli investigatori, l’esattore dei debiti della droga già venduta, aveva anche il compito di mantenere i contatti, insieme ai due fratelli di origine campane che si erano stabiliti a Formia, con gli affiliati al cartello camorristico del rione Scampia di Napoli per accordarsi sull’acquisto delle partite di droga e trasportarla direttamente nel sud – pontino.

Nell’estate del 2019 era già stato sottoposto a controllo sempre dagli agenti del commissariato di Gaeta, mentre faceva rientro da Napoli, ed era stato trovato in possesso di un considerevole quantitativo di crack.