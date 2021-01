Convalidato l’arresto di Mirko Ranieri e Vittorio Bonanni. I due erano stati trovati in possesso di droga e armi dalla polizia. Oggi sono stati interrogati dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Giorgia Castriota, che si è riservata sulla richiesta dell’avvocato Giancarlo Vitelli dei domiciliari. Entrambi si trovano infatti in carcere.

Ranieri era stato condannato, ancora minorenne, insieme al fratello Manuel e ad un’altra persona, per l’omicidio di Nicolas Adrian Giuroiu. Uno dei possibili moventi il fatto che Giuroiu avrebbe tentato di far prostituire la fidanzata di Manuel Ranieri e questo avrebbe fatto scattare il piano per vendicare l’affronto. Non sarebbe invece così secondo gli avvocati di parte civile, tra cui Pierpaolo Pirani: nessun giro di prostituzione, ma la volontà di allontanare la ragazza dal suo fidanzato, dopo la richiesta di lei.

Entrambi oggi hanno risposto alle domande del gip. Ranieri ha ammesso che la droga trovata fosse sua. Bonanni invece ha spiegato che le tre pistole, una con matricola abrasa e il fucile, le avrebbe trovate in un immobile all’interno di un cartone.