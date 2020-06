Una tragedia che non ti aspetti, quella di una morte improvvisa, che come un fulmine squarcia la notte.

Se ne è andata all’improvviso, lasciando un vuoto incolmabili nella famiglia e nei colleghi che per anni avevano lavorato al suo fianco, Valentina Cavallini.

Un malore improvviso l’ha strappata alla vita, alla gioia, a quel sorriso con cui sapeva illuminare tutto senza mai risparmiarsi in uno dei lavori più difficili, quello di infermiera.

Un lavoro, che per molto tempo aveva svolto nel reparto di chirurgia, che aveva scelto per amore, passione e desiderio di dedicarsi agli altri rendendo un momento difficile come la malattia più lieve.

Valentina lavorava all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ma viveva con la famiglia, marito e due bimbi ancora piccoli, ad Aprilia.

i funerali si terranno domani alle 15:30 nella chiesa di San Luca a Latina.

Alla famiglia le più sentite condoglianze dell’editore e del direttore di Latinaquotidiano.it