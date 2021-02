Un uomo è stato trovato morto ieri sera a Sonnino, in un campo in località Capocroce. Subito dopo la segnalazione sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma quando sono arrivati, per il cittadino di nazionalità indiana, non c’era ormai più nulla da fare.

E’ intervenuto poi il pubblico ministero di turno che sta coordinando le indagini affidate ai carabinieri di Sonnino e di Latina. Tra le ipotesi delle cause del decesso forse un malore o una caduta con la bicicletta con la quale l’uomo di spostava.