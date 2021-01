Una persona è morta questa mattina a causa di un incendio che si è sviluppato nell’appartamento in cui viveva, in via Giovanni Cena a Latina.

Le fiamme hanno purtroppo raggiunto l’uomo, un 77enne, mentre dormiva nella sua camera da letto, al primo piano rialzato di una palazzina di tre piani fuori terra. Per lui non c’è stato nulla da fare. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a portarlo fuori e gli operatori sanitari sono intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il dramma è avvenuto poco prima delle 6, quando ancora era buio. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco di Latina, ancora in corso alle 9 per completare lo spegnimento del rogo.

I familiari del 77enne sono rimasti intossicati dal fumo, ma sono riusciti a mettersi in salvo e sono stati soccorsi dagli operatori del 118 giunti con più ambulanze per affrontare l’emergenza. Sul posto anche la polizia che ha avviato le indagini.