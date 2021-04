Avrebbe dovuto essere a Latina, in casa sua, in quanto ristretto agli arresti domiciliari. Avrebbe… Infatti è stato trovato dai carabinieri della capitale a spasso per Roma.

Si tratta di un uomo di 33 anni di origini indiane, arrestato nei giorni scorsi dai militari della Stazione di Roma Casalotti per il reato di evasione.

Nel corso dell’attività, infatti, i carabinieri hanno sorpreso il 33enne mentre passeggiava nel territorio di competenza della Stazione. Una volta fermato e proceduto con i controlli, è stato possibile appurare che l’uomo stava scontando la pena degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Latina.

Per lui sono quindi scattate le manette ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.