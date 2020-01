di Daniela Pesoli – I funerali di Fausta Forcina e Giuseppe Gionta, 67 e 70 anni, i coniugi di Formia uccisi dal cugino di lei per contrasti sull’eredità di famiglia, si terranno martedì prossimo alle 15 nella chiesa del Carmine a Formia.

Non state ancora fissate, invece, le esequie di Pasqualino Forcina, 64 anni, che ha sparato ai congiunti nella palazzina di piazza Mattei dove abitavano e subito dopo si è tolto la vita.

L’uomo, in base alle indiscrezioni trapelate dopo le autopsie eseguite ieri mattina nell’ospedale Santa Scolastica di Cassino dal medico legale Daniela Lucidi, si sarebbe suicidato con una pistola diversa da quella utilizzata per assassinare i coniugi Forcina, anche essa regolarmente detenuta.

Sempre nella mattinata di ieri, al liceo “Dante Alighieri” di Formia, dove Fausta Forcina e Giuseppe Gionta avevano insegnato per anni, gli studenti si sono riuniti per parlare del drammatico fatto di sangue e, soprattutto, per ricordare i loro docenti.

Il condominio di piazza Mattei dove si è consumata la tragedia, di proprietà della famiglia Forcina, rimane sotto sequestro.