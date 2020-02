Maxi, doppio, tamponamento poco dopo l’uscita del distributore sulla Pontina poco prima di via del Tufetto ad Aprilia.

Otto le auto coinvolte e traffico in tilt verso Roma.

Sul posto oltre a due volanti della polizia stradale sono intervenute anche due ambulanze.

Alcune persone sono rimaste ferite ma a quanto si apprende non in modo grave.

Gli incidenti si sono verificati ad una manciata di chilometri l’uno dall’altro.

Si sta procedendo alla rimozione dei mezzi incidentati ma una lunga fila si è creata sia per consentire i rilievi che per il blocco della carreggiata.

Rallentamenti si registrano anche verso Latina da Casalazzara a causa dei tanti curiosi che rallentano non solo per la presenza dell’autovelox ma anche per guardare quanto accaduto.

Ieri sera sempre alla stessa altezza ma verso Latina un analogo episodio ha creato file chilometriche, sempre nello stesso tratto, verso il capoluogo pontino.