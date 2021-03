Si correrà sabato 27 e domenica 28, al crossdromo Tuzi a Borgo Santa Maria (Latina) il Trofeo Città di Latina di enduro.

La giornata di sabato 27 vedrà in gara minienduro e minisprint con moto non targate, mentre domenica 28 correranno gli enduristi con mezzi targati. Una competizione che segna un importante spartiacque in provincia di Latina, dato che negli ultimi anni soltanto su un circuito sterrato di Formia si è corsa l’ultima competizione di questa massacrante disciplina. Ed erano gli anni ’80. Quindi ritorna in provincia pontina dopo 40 anni una competizione e una disciplina che appassiona i motociclisti, seppure non avranno il calore del pubblico, per ovvi motivi di emergenza sanitaria da Covid19.

Le due giornate verranno corse dai piloti nel circuito tra sterrate, canneti, canaloni, che renderanno la gara di sicuro più affascinante. La previsione è che vi saranno 200 iscritti provenienti da tutta l’Italia centro e meridionale.

L’Enduro, fino agli Anni Settanta denominato Regolarità, è una specialità del motociclismo che si concretizza in gare di regolarità su percorsi prevalentemente sterrati, con medie velocistiche e tempi d’impiego prefissati, nel rispetto del codice della strada vigente. ll termine enduro deriva dall’inglese “endurance”, cioè “resistenza”, infatti tale disciplina si pratica principalmente su strade sterrate e mulattiere con qualsiasi condizione del terreno e meteo, richiedendo quindi una notevole resistenza fisica ai piloti.

Il Motoclub Lazio Racing di Latina sarà in gara con i suoi piloti, che correranno per i colori del team di Rieti Seven Motorsport: ci saranno Lorenzo Pecorilli, Nicholas Albonico, Francesco Di Pucchio. Intanto la scuderia pontina ha annunciato un nuovo prestigioso acquisto, si tratta di Fabricio Chacòn, 19enne costaricense, campione centroamericano di motocross, che sarà a disposizione la settimana prossima del team allenato dal campione Daniele Bricca e rappresenta la punta di diamante di una squadra che in questa stagione ha fissato importanti traguardi.