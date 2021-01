La polizia statunitense sta indagando sulla morte di Veronica De Nitto, uccisa sabato scorso nella sua abitazione a san Francisco, in California. La ragazza, 34 anni, si era trasferita negli Usa raggiungendo la sorella. Sabato sera è stata trovata senza vita con una ferita alla testa. Gli investigatori stanno cercando l’assassino ma pochissimi sono gli elementi che trapelano su una vicenda ancora tutta da chiarire.

Intanto da Latina, dove vivono i suoi familiari, è partita una raccolta fondi per sostenere le spese per tutto quello che servirà a chi è sconvolto dal dolore, ma vuole anche capire cosa sia avvenuto. E’ stata avviata sulla piattaforma Gofundme e sono stati già raccolto 1078 dollari, a dimostrazione dell’affetto degli amici a una ragazza che era sempre rimasta in contatto con la sua città natale.