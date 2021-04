Donna positiva al Covid in strada con i figli. Multati altri 5 giovani

By

Una donna positiva al coronavirus è stata sorpresa in strada mentre passeggiava con i figli. Invece di rispettare la quarantena, per evitare di contagiare altri, aveva pensato bene di uscire. E’ stata bloccata dalla polizia a Gaeta, dove abita, e denunciata.

I controlli disposti dalla questura di Latina per fronteggiare la pandemia sono andati avanti per tutto il fine settimana. Si sono svolti non solo nelle zone centrali della cittadina pontina, ma anche sul litorale e le aree verdi che sono stati sotto osservazione.

Una segnalazione è giunta alla centrale operativa di Latina, attraverso l’applicativo Youpol, che lamentava assembramenti sul lungomare di Serapo.

Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno così multato 5 giovani di Fondi che si erano allontanati dal proprio Comune senza alcun valido motivo, mentre altri sono stati sanzionati per il mancato utilizzo della mascherina, che, addirittura, in una circostanza, era stata dimenticata a casa.