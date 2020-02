Primo caso di Coronavirus al pronto soccorso dell’ospedale Goretti di Latina. Non si tratta, però, del Covid19 che arriva dalla Cina.

E’ un semplice virus del raffreddore, che si chiama Coronavirus.

La paziente è una donna di Latina, ricoverata per insufficienza respiratoria.

Le sue condizioni sono in fase di miglioramento. Dagli accertamenti effettuati non è stato ritenuto necessario il trasferimento allo Spallanzani di Roma, centro di riferimento per la cura e il trattamento del Coronavirus.

In queste ore la psicosi, legata anche ai casi che hanno coinvolto la Lombardia e il Veneto, nonchè il decesso dell’uomo contagiato, il primo in Italia a restarne vittima, hanno alzato l’asticella dell’attenzione.

Al momento a Latina ci sono “Casi 0″.

ln caso di sospetto non bisogna recarsi al pronto soccorso, se non in condizioni critiche, ma chiamare il 112 e restare a casa. Gli operatori del 118 valuteranno la situazione e in caso il trasferimento nella Capitale