Il Presidente Aldo Maurizi: «L’influenza incide sulla raccolta di sacche ai Centri trasfusionali».

In attesa di quello anti-Covid, c’è un vaccino che si può fare subito.

È quello contro l’influenza stagionale, che i donatori di sangue possono ricevere gratuitamente, rivolgendosi al proprio medico di famiglia.

L’Avis comunale di Cisterna di Latina “Carmine Mazzei” raccomanda ai suoi Donatori di vaccinarsi, per tutelare la propria salute e quella altrui. E per dare continuità al sistema di raccolta sangue nei prossimi mesi.

“Mentre siamo alle prese con la seconda ondata del Sars-Cov-2, vogliamo – spiega il presidente Aldo Maurizi – sensibilizzare tutti i nostri donatori sulla vaccinazione antinfluenzale . Non possiamo permetterci una riduzione di sacche nei prossimi mesi: gli ospedali del Lazio hanno un fabbisogno giornaliero molto elevato di sangue e plasma e l’insostituibile gesto dei volontari è indispensabile per mantenere in equilibrio il sistema sanitario e garantire le terapie necessarie a chi è ammalato”.

Durante la fase più critica della pandemia, in primavera, la generosità dei donatori non era mancata, interviene la vice presidente Aurora Armonia, anzi: a marzo e aprile il centralino dell’Avis era stato preso d’assalto.

A maggio, con la ripartenza delle chirurgie, il sistema era tornato a regime, fino all’estate scorsa.

“Purtroppo luglio e agosto hanno registrato una flessione della raccolta: questi erano pure i mesi clou delle manifestazioni che ci permettevano di reclutare nuovi aspiranti, tutte rinviate all’anno prossimo. Ora siamo costretti a promuovere il dono con altre modalità: dal passaparola al potenziamento delle campagne social, ma noi donatori siamo abituati a rimboccarci le maniche e a trovare nuove strade per aiutare gli altri”.

Si ricorda che per prenotare la donazione basta telefonare al numero 06.9695895.