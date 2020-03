Il corso “Cooperatore dei Diritti Umani”, un percorso di crescita realizzato dal tavolo Diritti Civili – Disagio Giovanile – Città Internazionale del Forum dei Giovani di Latina e indirizzato alla formazione di figure che promuovano la conoscenza e l’applicazione in ogni ambito dei diritti umani, partirà sabato 7 marzo prossimo a Latina, con la prima lezione che si terrà dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso la sala convegni del Museo civico Dulio Cambellotti.

A tenere la prima lezione sulla “Storia dei diritti umani” sarà il magistrato Domenico Airoma, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli.

Domenico Airoma, in magistratura dal 1989, ha ricoperto, fra gli altri, gli incarichi di sostituto procuratore alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e di giudice per le indagini preliminari nel tribunale della stessa città. Dal 2004 è stato inviato su incarico del Ministero della Giustizia, del CSM e della Commissione Europea a svolgere missioni negli Stati dei Balcani Occidentali, in Russia e in Asia Centrale, nel contesto dei progetti di riforma dei sistemi giudiziari di quelle nazioni.

Le successive lezioni si terranno sabato 21 marzo e sabato 4 aprile sempre dalle ore 15.30 alle 18.30 rispettivamente presso la Curia Vescovile e il Museo Cambellotti, e sabato 18 aprile dalle ore 14.30 alle 17.30 sempre presso i locali della Curia.

A tenere le lezioni su Diritti umani e criminalità, Diritti umani e cooperazione internazionale e Diritti umani e antropologia saranno Emmanuele Di Leo Presidente di Steadfast Onlus, Edmund Agbo cooperante di Steadfast Onlus in Nigeria e Assuntina Morresi docente di Chimica Fisica presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia.

Sabato 9 maggio si terranno il project work finale e la consegna degli attestati.