Domenica 17 maggio, dalle 8 alle 20, il tratto stradale che va da Rio Martino a Capo Portiere resterà chiuso per consentire alle persone di passeggiare, andare in bicicletta, fare sport usufruendo sia della spiaggia che della parte asfaltata.

L’idea è nata dal gruppo consiliare di Latina Bene Comune, che ha proposto all’amministrazione le “domeniche sportive” già prima dell’emergenza Covid.

“Si tratta di una buona opportunità per il rilancio dell’economia sulla marina, dopo questo periodo di grave crisi. Interamente a disposizione dei cittadini un’ampia area di 4 chilometri, una grande isola pedonale dove potranno circolare liberamente pedoni, sportivi, ciclisti. Oggi parte in via sperimentale questa idea, che vedrà una sospensione nella stagione balneare e poi sarà ripresa in autunno, con l’aggiunta, se sarà possibile, di eventi e manifestazioni”.

Domenica si potrà parcheggiare l’auto nelle aree messe a disposizione dagli hotel Fogliano, Tirreno e Miramare e si proseguirà a piedi o con mezzi alternativ.

Per raggiungere le zone più centrali del lato sinistro del lungomare, ci sarà anche una navetta garantita da Csc e che viaggerà all’interno dell’isola.

“Questa e le altre iniziative messe in campo, quali la creazione di Ztl, isole pedonali, zone 30, rispondono a precisi strumenti strategici di cui l’amministrazione si vuole dotare oltre che per la qualità della vita, anche ai fini della ripartenza economica della città – spiega Dario Bellini, capogruppo LBC e consigliere con mandato del sindaco alla mobilità sostenibile – nella quale la possibilità di utilizzo di più spazi per le attività commerciali è divenuta oggi più che mai argomento centrale”.

Mobilità alternativa che risponde anche alle mutate esigenze di mobilità legate al Covid 19.

“Oltre al servizio di car sharing affidato a Eppy e ad un trasporto pubblico locale finalmente moderno, l’individuazione di un operatore per il noleggio di una flotta libera di bici e monopattini elettrici, stiamo lavorando anche per la realizzazione di nuove piste ciclabili come quella che collegherà viale Italia a via del Lido, l’ultimazione della via Francigena con 25 km di sentiero tra Latina e Terracina, ed all’individuazione di altri percorsi ciclabili cittadini. Si tratta di iniziative che – concludono – fanno seguito ad una presa di coscienza della popolazione e agli stimoli continui che arrivano all’amministrazione anche da Asl e Urban Center, con i quali lavoriamo costantemente”.