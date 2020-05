“Il sindaco di Latina Damiano Coletta e il capogruppo di Lbc, Dario Bellini, continuano a gettare fumo negli occhi dei cittadini. Lo fanno i un momento estremamente delicato come quello che stiamo affrontando con una emergenza sanitaria, legata al Covid 19, tutt’altro che risolta, e con una crisi economica e sociale che assume ogni giorno più forza. Le imprese chiedono risposte, i balneari di capire come organizzarsi, interi comparti un sostegno per ripartire nella massima sicurezza e senza ulteriori aggravi di costi”.

Questo il commento del consigliere comunale della Lega a Latina, Vincenzo Valletta, rispetto la notizia della iniziativa, prevista per domenica 17 maggio, della “domenica sportiva” lanciata in queste ore dal sindaco e dalla maggioranza di Lbc.

“Coletta decide di regalare “una passeggiata sul lungomare” creando i presupposti di quei possibili assembramenti da evitare ad ogni costo. Lo fa esautorando gli organi consiliari, come la commissione ambiente o trasporti, dall’analisi di tali progetti su cui la discussione non è stata neanche aperta. Siamo di fronte all’ennesima decisione messa in campo da un sindaco che ormai si sente libero di fare e disporre come se fosse un uomo solo al comando. Siamo davanti ad una scelta che stride con i tempi e con le cautele che questa cosiddetta Fase 2 non solo chiede ma impone per evitare di tornare sull’orlo del baratro di una nuova impennata di contagi. Siamo di fronte ad una decisione, urlata ai quattro venti, che ha tutto l’aspetto di una strategia per distrarre l’attenzione dei cittadini dai problemi reali che vivono purtroppo sulla loro pelle e che stanno pagando a caro prezzo”.

Il riferimento per Valletta corre ai bandi per i chioschi sul lungomare di cui si è persa traccia da tempo.

“Penso al fatto che una maggioranza seria avrebbe dovuto pensare ai servizi da mettere in campo in un momento come questo attrezzando il litorale nel modo migliore e sotto il profilo igienico e sanitario compatibile. Tutti aspetti di cui al momento si è solo accennato in attesa come al solito che arrivi l’ennesimo decreto del governo o della regione a decidere per loro. Imprese, cittadini non chiedono un’isola pedonale ad ore. Chiedono sicurezza, la possibilità di lavorare, di investire, di riprendersi da due mesi di lockdown devastanti sotto il profilo economico, sociale e psicologico”.

L’ultima stoccata Valletta la rivolge a al capogruppo di Lbc, Dario Bellini.

“Bellini parla di questa “domenica sportiva” come di uno strumento per ridare ossigeno alle attività economiche. Viene da domandarsi quali considerato che in quel tratto c’è il nulla. Forse hanno sbagliato lato del litorale oltre che iniziativa considerato che, a parte aumentare il rischio di assembramenti e di caos, l’unico risultato che avranno ottenuto è quella di essersi fatti vuota, quanto inutile, propaganda”