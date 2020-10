Il sangue versato sulla Migliara 53 ieri mattina è quello di Angelo Mattoccia.

Un ragazzo, di appena 17 anni, rimasto coinvolto nel pauroso incidente che è costato la vita a lui e che ha lasciato altre due persone gravemente ferite.

Un ragazzo come tanti, di quelli della sua età. Uno che preferiva l’officina ai libri, tanto che lavorava come meccanico.

Unico maschio di 4 figli di una famiglia molto nota in città. La mamma, Laureta Jaku, è molto attiva nel mondo politico e dell’associazionismo.

Al momento della tragedia si trovava proprio nel palazzo del comune, dove collabora col sindaco Mauro Carturan.

La notizia della morte di Angelo ha gettato tutta la città nello sconforto.

Come se non bastasse, coinvolto nell’incidente un altro giovane di Cisterna, di Le Castella, che si trovava alla guida della Fiat 600. Trasferito in eliambulanza all’ospedale di Latina, sta lottando per la sua vita.

I funerali di Angelo saranno celebrati domani alle ore 14 presso la chiesa San Francesco d’Assisi di Cisterna.