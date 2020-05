Il rischio è quello di fare un passo indietro. Troppi, soprattutto, i giovani che in questo primo fine settimana si sono riversati in strada, davanti ai locali, nelle piazze per trascorrere una serata.

Troppi quelli che non hanno rispettato le misure di contrasto e prevenzione del Covid 19. Tanti, troppi, quelli che non indossavano la mascherina, che la tenevano abbassata e che, soprattutto, non hanno rispettato le distanze di sicurezza.

I sindaci della provincia di Latina avevano solo la scorsa settimana concordato sugli orari di chiusura di pub, locali, ristoranti.

Un range che va da mezzanotte a mezzanotte e mezza scelto per quello ce deve essere un passo avanti e no certo un boomerang che avrebbe un doppio effetto non solo negativo ma devastante, sia per la salute pubblica che per l’economia.

Il mancato rispetto delle misure di sicurezza potrebbe innescare una nuova impennata di contagi e portare ad un nuovo lockdown insostenibile per le imprese a tutti i livelli.

La preoccupazione dei sindaci è tangibile. le pagine social sono piene di raccomandazioni ma anche di avvertimenti non suscettibili di interpretazione.

Se le regole non si rispettano si chiude di nuovo o comunque si tornerà a misure più restrittive.

Un monito che unisce il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, che tuona: “Sappiamo benissimo che dovremo convivere con il virus. C’è, non è svanito nel nulla. La sua identità, le sue criticità e pericolosità sono rimaste intatte. Dobbiamo capire, però’, che la nostra quotidianità non è più la stessa, quantomeno per un determinato periodo di tempo. Possiamo andare al parco , possiamo andare al bar , possiamo andare al ristorante , possiamo andare dal barbiere , parrucchiere ed estetista, possiamo fare attività fisica all’aperto , possiamo andare in piazza, ma tutto questo deve essere fatto rispettando piccole regole che possono limitare il danno, il contagio dal virus e tutte le sue conseguenze”.

Il punto in questa rinnovata pseudo normalità e se si stiano rispettando queste piccole regole distanziamento sociale e mascherina in particolare.

“Mi dispiace dirlo ma molti di noi no. Sopratutto i giovani e i giovanissimi. Sono intollerabili gli assembramenti notturni a piazza del Tempio d’Ercole e di Sant’Oliva, per esempio. I carabinieri, ai quali va il nostro apprezzamento e ringraziamento, ha già effettuato controlli in queste zone , ma da quello che ho capito non sono sufficienti. Per questo da venerdì i vigili urbani del Comune di Cori inizieranno – conclude De Lillis – turni serali dalle 20 alle 24 per controllare il rispetto di quelle poche regole che dovranno, ripeto, appartenerci per un determinato periodo di tempo”.

Sulla stessa scia il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, quello di Formia, Paola Villa e di Gaeta, Cosmo Mitrano che rivolgendosi proprio ai più giovani, ma non solo, invitano al rispetto delle regole per non vanificare tutti gli sforzi compiuti sinora.

A Latina, invece, il sindaco Coletta si è definito soddisfatto non solo delle scelte effettuate ma anche della risposta “ordinata” dei cittadini.

Il tutto nonostante in alcune zone come piazza del Quadrato assembramenti e assenza di mascherine la facevano da padrone sabato scorso.

Non resta che attendere l’esito dei dati dopo le prime due settimane di ulteriore allentamento e riaperture e capire se quelle tre semplici regole, distanziamento, mascherina, igiene delle mani, riusciranno ad entrare nel Dna di tutti, in particolar modo dei giovani non solo nelle serate del weekend.