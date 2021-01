Una tragedia si è consumata questa notte sulle montagne che fanno da corollario alla pianura pontina. Una ragazza, dispersa dalle parti di Carpineto, è stata trovata morta.

Si tratta di una giovane di Roma, titolare di un negozio di dischi nella zona di Cinecittà.

Ieri pomeriggio, intorno alle 5, aveva allertato i carabinieri. Si era persa e in quelle zone, a Pian della Faggeta, a quell’ora inizia anche a fare molto freddo. Intorno alle 21 era stata raggiunta dal vigili del fuoco, che l’hanno trovata in fondo ad un crepaccio. Le hanno calato qualcosa per coprirsi e ripararsi dal freddo, in attesa che il soccorso alpino arrivasse a salvarla. Era scivolata per decine di metri sbattendo contro un albero. C’era ghiaccio e neve. Sembrava che tutto si fosse risolto per il meglio.

Purtroppo le condizioni ambientali non hanno permesso ai soccorsi di raggiungerla. C’era un vento molto forte per cui si è deciso di aspettare l’arrivo dell’elisoccorso.

Una volta sul posto, l’elicottero ha volteggiato per almeno 30 minuti prima di riuscire a recuperarli. Purtroppo, però, la ragazza non ce l’ha fatta.

Resta da scoprire la causa principale della morte e perché, nonostante la regione sia in zona arancione la ragazza, di Roma, fosse a Carpineto Romano.

Le spoglie sono state trasportate al Policlinico di Tor Vergata per il riconoscimento dei familiari e per l’autopsia.