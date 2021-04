Un anno e zero soluzioni. Questo, in estrema sintesi, il messaggio lanciato ieri dalla regione Lazio alla provincia di Latina in merito al fatto che, in 12 mesi, non si sia prodotto neanche un atto amministrativo che indicasse con chiarezza un sito nel quale realizzare la discarica territoriale.

Una accusa pesante presentata ieri, in video conferenza dall’assessore regionale ai Rifiuti Massimiliano Valeriani e dal capo di gabinetto di Nicola Zingaretti Albino Ruberti ai rappresentanti del nostro territorio: il prefetto di Latina Maurizio Falco, il presidente della Provincia Carlo Medici e i sindaci di Aprilia, Latina, Fondi, Maenza e Formia, comune quest’ultimo rappresentato dal commissario prefettizio.

Nessun atto è stato prodotto dal consiglio provinciale, denunciano Valeriani e Ruberti, se non una semplice comunicazione da parte del presidente Carlo Medici che indicava due aree, a Borgo San Michele e Fondi.

Il presidente della regione dovrebbe convocare di nuovo i sindaci, la settimana prossima, e riproporre la questione, anche se pare piuttosto difficile che si riesca a trovare una posizione comune.

Nel corso della video conferenza di ieri è stato detto a chiare lettere che non ci saranno proroghe: o la politica locale farà una scelta, oppure ci penserà il commissario regionale.

Probabile che, alla fine, succederà proprio questo. La scelta di ospitare, sul proprio territorio comunale, una discarca, è talmente controproducente dal punto di vista elettorale, che probabilmente nessuno alzerà la mano per dire ‘Eccomi, la discarica fatela sotto casa mia’…