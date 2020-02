Una posizione chiara che arriverà sul tavolo della Regione Lazio.

E, nello specifico, nella conferenza dei servizi decisoria prevista per il 5 febbraio 2020 sul progetto di ampliamento e riapertura della discarica di Borgo Montello.

E’ quella contenuta nella deliberazione, votata all’unanimità dal consiglio comunale di Latina, convocato sul tema della discarica di Borgo Montello, dopo un dibattito ampio che ha visto il coinvolgimento anche dei rappresentanti regionali ed europei del territorio.

L’atto, sintetico ma efficace, contiene una serie di “mandati” al sindaco di Latina Damiano Coletta al fine di scongiurare l’approvazione di tale progetto.

Il consiglieri chiedono al sindaco quindi di valutare l’opportunità di esprimere parere sanitario contrario alla riapertura del sito, al recupero della volumetria della discarica di Montello gestita dalla società Ecoambiente.

Si chiede, inoltre, l’aggiornamento dello studio epidemiologico Eras Lazio fermo alla pubblicazione del 2013.

Nonchè la revisione delle procedure autorizzative, parte integrante dell’autorizzazione integrata ambientale, Aia, per le difformità accertate nella relazione parlamentare sulle attività illecite commesse al ciclo dei rifiuti e come riscontrato negli atti della conferenza dei servizi indetta dal Comune di Latina il 12 dicembre 2019.

Al sindaco il compito di attivarsi presso la Regione Lazio affinchè verifichi la validità delle fideiussioni delle società titolari delle Aia e per riaprire la procedura regionale per l’individuazione dei fusti industriali negli invasi S1, S2, S3, come indicato anche nella relazione parlamentare sulle attività illecite e per dare seguito a quanto approvato dal piano rifiuti provinciale nel 2018 rispetto all’individuazione dei siti per impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

Si chiede, inoltre, il rispetto a quanto deliberato dal consiglio comunale in merito al ristoro per i residenti dell’area.

E soprattutto, di inserire l’area di Borgo Montello e Borgo Bainsizza nel piano green della regione Lazio e avviare immediatamente le procedure inerenti alla chiusura definitiva della discarica.

Un compito impegnativo ma fondamentale che richiede fermezza e decisione.

A Coletta l’ardua missione di realizzarlo.