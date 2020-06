Non c’è pace per la discarica di Borgo Montello. Oltre alle criticità mai risolte restano i nodi legati alle autorizzazioni e alle procedure.

Elementi su cui il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gaia Pernarella, ha intenzione di andare a fondo.

In particolare la Pernarella ha presentato, quale prima firmataria, una interrogazione sul contratto d’affitto dei terreni di via Monfalcone a Latina.

L’obiettivo è sapere dalla giunta regionale è se sia stata verificata la legittimazione dell’amministratore giudiziario, la società proprietaria dei terreni come noto è infatti attualmente in liquidazione nell’ambito di un procedimento penale incardinato di fronte al Tribunale di Roma, a stipulare un contratto di locazione relativo al bene, in contrasto con la richiesta di aumento delle volumetrie avanzata nove mesi prima.

“La richiesta di autorizzazione – ha spiegato la Pernarella – all’abbancamento nella discarica di Borgo Montello di ulteriori 38 mila metri cubi di rifiuti avanzata da Ecoambiente alla Direzione regionale rifiuti del Lazio nel dicembre 2018, a nostro parere è in contrasto con il contratto di affitto dei terreni dell’agosto 2019 nel comma dove si sottolinea che la regolarizzazione della presenza della società è obbligata in relazione alla messa in sicurezza e post gestione del sito. E null’altro si specifica”.

L’interrogazione è rivolta al presidente Nicola Zingaretti e agli assessori all’urbanistica, e ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, ed Enrica Onorati, all’agricoltura e ambiente.

“Su un caso analogo sempre riguardante la nostra provincia – ha osservato Pernarella – già il Tar di Latina si è espresso sottolineando le difformità tra le finalità contrattuali e le richieste pervenute successivamente e, anche per questo, non riusciamo a comprendere per quale ragione per Borgo Montello si dovrebbe procedere diversamente. Per quanto abbiamo potuto verificare nel contratto non è specificato il provvedimento dell’Agenzia dei Beni Confiscati con il quale l’amministratore è stato legittimato a stipulare contratto di affitto. Ora aspettiamo di sentire la Giunta esprimersi sull’argomento”.