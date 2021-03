di Katiuscia Laneri – Alessandro Cozzolino, responsabile di Energia Democratica Latina, riapre il dibattito sulla realizzazione della nuova discarica in provincia: “Certo dei passi in avanti indubbiamente per il nostro territorio sono stati fatti – riporta in una nota -. Si procederà finalmente alla bonifica della discarica di Borgo Montello e nei giorni scorsi è partita la raccolta dei rifiuti porta a porta in altri popolosi quartieri della città”.

Tuttavia, per Cozzolino vanno adottati dei sistemi per aumentare la raccolta differenziata ma anche e soprattutto per ridurre i rifiuti alla fonte, quindi la produzione del rifiuto stesso. In tal senso va la proposta di incentivare le famiglie all’utilizzo di pannolini lavabili, sostituendo il classico usa e getta.

L’idea di partire da questa proposta non è casuale, ma suffragata dai dati: Ogni bimbo, nei suoi primi tre anni di vita, cambia poco meno di 5.000 pannolini, che si trasformano in una tonnellata di rifiuti non differenziabili, il 10% di tutti i rifiuti urbani e peraltro si presume necessitino di circa 500 anni per decomporsi. Se in termini di praticità, dunque, gli usa e getta sono imbattibili, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda l’impatto ambientale ed economico.

In generale, invece, è sicuramente vero che usare i pannolini lavabili porta ad una netta riduzione dei rifiuti (da quasi una tonnellata a pochi chilogrammi).

In Italia ogni giorno si utilizzano più di 6 milioni di pannolini usa e getta, comportando l’abbattimento di oltre 12.000 alberi; alla distruzione di alberi si aggiungono gli impatti derivanti dall’impiego di acqua, energia elettrica, l’utilizzo di prodotti chimici e il consumo di materie prime. Da un punto di vista economico, considerando che un bambino utilizza circa 5 pannolini al giorno per 2 anni e mezzo, la spesa complessiva risulta essere di 775 € circa, contro una spesa complessiva di circa 120 € per l’acquisto di pannolini riutilizzabili.

Con queste premesse, in molti comuni (tra i quali Trento, Ferrara solo per citarne alcuni) è stata avviata un’azione volta a promuovere l’utilizzo di pannolini riutilizzabili per bambini, in sostituzione a quelli usa e getta.

Le amministrazioni locali, infatti, possono incentivare l’utilizzo dei pannolini lavabili usando diverse modalità da affiancare alla promozione e diffusione di informazioni circa l’esistenza e l’utilizzo di pannolini lavabili con: incentivi economici per l’acquisto dei pannolini; donazione di un kit minimo di pannolini lavabili; sgravi fiscali sulla tassa sui rifiuti; nidi comunali che utilizzano pannolini lavabili.

“Sono queste delle azioni che in modo semplice possono modificare lo stile di vita di molte famiglie e aiutare la sostenibilità di una comunità intera – afferma Cozzolino che conclude -. Spero che su una proposta come questa si possa trovare la massima disponibilità da parte di tutte le forze politiche. Ci si riempie spesso la bocca di aiutare le famiglie, rispettare l’ambiente e incentivare politiche green. Ecco una proposta di semplice realizzazione ma di forte impatto che va incontro a tutte queste esigenze senza nessuna controindicazione.