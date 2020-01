Il 22 gennaio si terrà la conferenza dei servizi convocata dalla Regione Lazio sulla discarica di Borgo Montello.

“Stando alle informazioni in mio possesso sembra che si stia valutando una riapertura, seppur parziale e temporanea, del sito. Mi auguro che la Regione non vada in questa direzione e che mantenga fede alle rassicurazioni che anche di recente mi aveva fornito. Se invece dovesse accadere davvero, penso che tutto questo sia inaccettabile per la comunità di Latina e in particolare per i residenti di Borgo Montello che nel corso degli anni hanno già ampiamente dato in termini di riduzione della qualità della vita e per tutti gli altri risvolti facilmente immaginabili. Come sindaco ho intenzione di adottare tutti gli strumenti a mia disposizione per impedire questa riapertura, compreso quello della mobilitazione“.

Queste le dichiarazioni del sindaco di Latina, Damiano Coletta, in merito al futuro della discarica di Latina.

“Sono convinto che i consiglieri regionali del territorio mi avrebbero informato di una simile ipotesi. Ovviamente spero che queste voci sulla riattivazione della discarica siano infondate, ma ritengo opportuno – spiega Coletta – chiarire da subito quale sarà la posizione della città che rappresento e auspico di trovare al fianco mio e dei cittadini anche i rappresentanti del nostro territorio in Regione”.

Insomma, il Comune di Latina non ha intenzione di far calare scelte dall’alto sul proprio territorio.

“Per quel sito – aggiunge l’assessore all’ambiente Roberto Lessio – c’è un programma di messa in sicurezza che deve arrivare a conclusione entro maggio 2020. Far ripartire gli smaltimenti a Borgo Montello significa gettare in fumo un percorso che va avanti da anni e per il quale sono stati presi impegni a vari livelli istituzionali. Non possiamo permettere che la discarica di Borgo Montello torni ad inquinare la salute di cittadini”.