In un lunghissimo e per questo molto circostanziato comunicato, che non possiamo riportare n maniera integrale, ma che cercheremo di riassumere nei suoi punti salienti, Il direttivo del circolo Arcobaleno Pontino Legambiente ha voluto dire la sua nella discussione sul ciclo dei rifiuti in provincia, che tanto sta occupando le pagine, soprattutto web, dei giornali pontini in questi giorni.

La discussione scaturisce in seguito alla commissione ambiente del comune e dall’individuazione del sito per lo stoccaggio dei rifiuti individuato dal comune di Latina lungo la Migliara 45.

Un sito di circa 14 ettari. Da Legambiente fanno sapere che: “In base sempre alla relazione, facendo riferimento alle quantità di rifiuto prodotto nel triennio 2017, 2018 e 2019, in termini di metri quadrati da occupare, si stima poco più di un ettaro l’anno. Ovviamente questa stima prende in considerazione la produzione attuale di rifiuti indifferenziati, che quindi, auspicabilmente potranno diminuire in modo significativo se già soltanto ci dovesse essere un aumento della raccolta differenziata nei prossimi anni, rendendo, dunque, il fabbisogno annuo di superficie progressivamente minore.

Da questo punto di vista l’area della ex Goodyear, se pur sensibilmente più piccola, potrebbe essere sufficiente a ospitare nei prossimi anni il sito di stoccaggio.

Per quanto riguarda le problematiche inerenti l’area sulla Migliara 45, il fatto che il rifiuto è inerte e stabilizzato e che quindi non ha impatti odorigeni né di percolazione, che la distanza di 5 Km dall’area di riserva integrale del Parco Nazionale e di 6 Km dalla zona umida di Fogliano sono distanze congrue al fine di non creare pregiudizio per quei siti di interesse ambientale, non ce la sentiamo di avanzare rimostranze relativamente a questi aspetti.

Piuttosto vorremmo mettere in evidenza il tema del consumo di suolo visto che si tratta di un terreno agricolo di 12 ettari, se pure inquadrato all’interno di una zona caratterizzata dal PRG come area a sviluppo industriale”.

Per quanto riguarda le prossime azioni da mettere in atto, Legambiente annuncia che spingerà affinché sia aumentata la portata della raccolta differenziata porta-a-porta su tutto il Comune di Latina e negli altri comuni del sub bacino 1.

Pur non opponendosi alla scelta del sito operata dal comune di Latina, chiederà comunque un approfondimento relativamente alla fattibilità dello stesso sul sito industriale dismesso della ex Goodyear e, ai tecnici della Provincia, di produrre una valutazione “in prospettiva” del fabbisogno di superficie della discarica tenendo conto dell’avviarsi della raccolta differenziata porta-a-porta.