Si sono dati appuntamento per manifestare in piazza del Popolo, sotto il Comune di Latina.

Ordinati, nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza e dei presidi, distanziamento compreso anti Covid, ma determinati a portare a casa il risultato.

Sono i diportisti di Latina che scendono ancora una volta in campo affinchè Rio Martino torni ad essere un’infrastruttura a disposizione del comparto nautico e dei pescatori, nonchè della città, e non solo una scritta sbiadita su qualche cartina.

Martedì 1 settembre dalle 18 alle 20, quindi, ci saranno anche i diportisti del’Associazione Noi & il Mascarello, i componenti del circolo subacqueo Sstrea, alla manifestazione di protesta ‘Riprendiamo il largo’ organizzata dalla Pro Loco di Borgo Grappa.

Obiettivo: chiedere la riapertura e fruibilità del porto canale dopo mesi, anzi anni, di attese, promesse mancate e progetti non realizzati.

Una manifestazione che nasce dall’esigenza, non più procrastinabile di ridare vita all’economia del Borgo e ossigeno alle attività, ricreative, sportive, e alle imprese che qui ormai sopravvivono.

La Questura ha dato il via libera e le associazioni hanno deciso di alzare la voce affinchè almeno il progetto attualmente presentato al Comune di Latina, con ben 27 pareri favorevoli oltre che a basso impatto ambientale, possa diventare realtà entro la prossima primavera.

“L’attendismo, i rinvii non troveranno più spazio. Abbiamo deciso – spiega Maurizio Scalia, vice presidente della associazione Noi & Il Mascarello – di partecipare al fianco di GB Nautica perchè i diportisti, ma anche i cittadini e tutti gli operatori che, per sport, turismo o per fare impresa, sono privati di un accesso al mare fondamentale. Non ci interssa essere etichettati, non vogliamo marciare sotto questa o quella bandiera politica, lo facciamo perchè Latina abbia il suo scivolo al mare, una darsena sicura e parcheggi di servizi. Richieste semplici ma a cui sinora, e nonostante i tanti progetti che noi abbiamo presentato, nessuno, nè dal Comune di Latina che da Sabaudia, si è degnato di dare con danni all’economia e all’indotto ormai inestimabili”.

L’autorizzazione data dalla Questura di Latina è stata per 4 barche e 100 persone.

Le imbarcazioni presenti in piazza del Popolo saranno quelle dell’assoociazione Noi & Il Mascarello, del Circolo Subacqueo ‘Astrea’, del Circolo subacqueo Apnea ‘Sergio Romeo’ e della GB Nautica di Borgo Grappa.