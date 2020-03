Un dipendente dell’Inps di Latina è risultato positivo al test del Covid 19.

Un secondo caso potrebbe essersi verificato, si attende l’esito degli accertamenti, negli stessi uffici.

Per questa ragione la sede di via Cesare Battisti è stata chiusa. L’obiettivo è consentire tutti gli interventi di sanificazione e l’attuazione dei protocolli previsti in questi casi.

Come in tutti gli uffici pubblici, anche all’Inps, saranno messi in atto i presidi per l’ingresso contingentato e per la protezione degli operatori agli sportelli.