di Daniela Pesoli – Fondi è un comune riciclone per il secondo anno consecutivo.

Una conferma che arriva dalla terza edizione di “Ecoforum” di Legambiente e Regione Lazio.

Una manifestazione che premia i comuni rifiuti free, in pratica dove la raccolta differenziata funziona bene.

In base ai dati dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del 2018, Fondi risulta essere al secondo posto tra i comuni della provincia di Latina, subito dopo Norma, ma ancora una volta prima in classifica considerando il rapporto tra residenti e percentuale raggiunta (la popolazione di Fondi ammonta a circa 40.000 abitanti, quella di Norma a circa 4.000.) Seguono nella classifica Itri (80,06%), Spigno Saturnia (78,00%), Roccagorga (77,71%), Cori (75,59%), Campodimele (73,35%), Terracina (72,11%).

La manifestazione si è tenuta questa mattina nell’hotel Quirinale di Roma e l’attestato di merito è stato ritirato dall’assessore all’ambiente Roberta Muccitelli.

“La nostra città – commenta l’assessore – si riconferma un’eccellenza, non solo a livello regionale ma anche nazionale. In Italia la raccolta differenziata intercetta mediamente il 55,5% dei rifiuti prodotti. Il risultato di Fondi è encomiabile, essendo passati dal 32,85% del 2016 all’81,75% del 2018, un dato già ampiamente superato perché a novembre 2019 oltre l’86% dei rifiuti prodotti nel nostro Comune è stato differenziato e avviato al riciclo”

E un plauso, da parte del comune di Fondi, va alla cittadinanza.

“La risposta al servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” – sottolinea Muccitelli – continua a dare buoni frutti”.

Ma il comune riciclone intende fare ancora meglio.

“Proseguiremo con la stessa determinazione anche nell’immediato futuro – sostiene l’assessore all’ambiente -continuando ad esempio le attività di sensibilizzazione ambientale e rinnovando l’impegno per la riduzione dei rifiuti plastici con iniziative concrete, come quella che attueremo a giorni con la distribuzione gratuita di borracce ad alunni e studenti degli Istituti scolastici cittadini per ridurre il consumo di bottiglie di plastica”.