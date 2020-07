Le isole e il litorale pontino continuano ad essere tra le mete preferite dai vip e dai protagonisti dello show business nazionale ed internazionale.

Attori, imprenditori, starlette, cantanti si stanno avvicendando tra yacht e soggiorni da sogno a Ponza.

Diego Della Valle imprenditore, ed ex proprietario della Fiorentina, è arrivato nell’isola con il suo yacht per trascorrere qualche giorno di vacanza con familiari ed amici.

“Quest’anno, se possiamo fare un po’ di vacanze, cerchiamo di farle in Italia. Il nostro – ha detto Della Valle – è un Paese bellissimo che ora ha bisogno del sostegno di tutti noi italiani”.

Stessa scelta per l’attrice Nancy Brilli che mostrando in uno scatto postato sui social un fisico da 110 e lode si è dedicata la bellezza del mare e il piacere di un’isola come Ponza, che non smette di incantare.