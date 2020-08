E’ risultato essere di natura dolosa l’incendio di sterpaglie che l’altro giorno, il 19 agosto, si è sviluppato intorno ad un distributore di benzina a Borgo Piave.

intervenuti per dare man forte ai vigili del fuoco, ed impedire che le fiamme arrivassero al carburante, gli uomini della Questura di Latina riuscivano a domare le fiamme.

Una volta avuta la meglio sull’incendio, le attenzioni degli agenti si spostavano sulle cause del rogo.

In primo luogo venivano visionate le immagini registrate da numerosi esercizi commerciali e siti industriali del posto, e si riusciva ad accertare che un uomo aveva volontariamente appiccato il fuoco, per poi allontanarsi in direzione Cisterna di Latina.

La qualità delle immagini, però, era troppo bassa. Una volta visionate le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività di bar e tabacchi presente all’interno dell’area di servizio, tutto appariva più chiaro. Il piromane veniva individuato. Si tratta di L.R., 53enne di Cisterna di Latina.

Convocato negli uffici della Questura, l’uomo ha spontaneamente ammesso le proprie responsabilità, affermando che il suo intento era solamente quello di eliminare le sterpaglie che attorniano l’area perché infestate dai topi.

L’uomo è stato denunciato.