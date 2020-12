Nuovo acquisto in casa Latina Calcio 1932. La capolista del girone G della serie D, infatti, ha messo a segno un colpo in difesa, assicurandosi le prestazione di Luca Orlando.

Classe 1997, nato ad Atri in provincia di Teramo, Orlando ha disputato quattro stagioni al Pineto in serie D, giocando 77 gare.

Una trattativa portata a termine dal direttore sportivo Marcello Di Giuseppe con la firma sul contratto affissa assieme a quella del presidente Antonio Terracciano.

Da domani, il nuovo difensore sarà a disposizione di mister Scudieri e si unirà al gruppo squadra per iniziare la sua preparazione in casa Latina Calcio 1932. Definita sempre oggi infine la cessione di Giovanni Esposito che lascia cosi la società di piazzale Serratore per l’Ostiamare.