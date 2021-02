Un pezzo di storia andato letteralmente distrutto.

Stiamo parlando di quello che doveva diventare un arredo urbano un simbolo e un luogo d’incontro per manifestazioni culturali nel centro della città o in un parco, almeno nelle premesse. Si tratta della ALe 880.087, la così detta Littorina, donata quindici anni fa dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Latina.

Nei giorni scorsi l’automotrice costruita da Fiat-Marelli e consegnata nell’agosto del 1939 è stata fatta a pezzi e ceduta come rottame.

Un evento inatteso visto che, a quanto pare, la ALe 880, parcheggiata all’interno di un’azienda di Latina Scalo, era stata sottoposta a una importante, ed onerosa, opera di restauro da parte di un privato che, per rimettere a posto i sedili, aveva speso quasi 20 mila euro. Per il resto la vettura era rimasta abbandonata a se stessa.

Nessuno, negli ultimi 15 anni, se ne era presa cura. Nessuno ha voluto acquistarla e così, l’azienda che l’aveva conservata per tutto questo tempo, ha deciso di recuperare almeno in parte i soldi spesi per la prima fase del restauro vendendola come rottame.

“E’ un periodo difficile – dice la titolare della ditta – col covid e tutto il resto. Abbiamo chiesto a tutti coloro che potevano essere interessati, ma ci hanno risposto che l’avrebbero ripresa gratis. A quel punto, per liberare spazio e recuperare qualcosa delle spese sostenute, l’abbiamo venduta come rottame”.

Insomma, una storia in cui ogni personaggio ha fatto un po’ come Ponzio Pilato col risultato finale che una delle poche, pochissime automotrici dell’epoca ancora esistenti nel nostro Paese, ora non c’è più.